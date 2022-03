Unto, coperto di sostanza grassa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unto, coperto di sostanza grassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OLEOSO

Significato/Curiosita : Unto, coperto di sostanza grassa

Risvegliato con pratiche cardiache e unto da un sacerdote che deve pronunciare le parole: "lascia che il tuo servo nasca di nuovo dal mare, come lo siamo stati...

Lipofilo (o lipofilico o oleoso), in quanto le sostanze che non sono solubili in solventi acquosi sono solubili in solventi oleosi. le specie idrofobe (o... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

