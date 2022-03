È uno stato sia negli USA che in Europa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È uno stato sia negli USA che in Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GEORGIA

Significato/Curiosita : E uno stato sia negli usa che in europa

Commander europe" (saceur), comandante supremo alleato in europa, e continua ad essere un generale d'armata statunitense, in quanto il ruolo degli usa è preminente...

Significati, vedi georgia (disambigua). coordinate: 42°01'00.01n 43°43'59.99e / 42.016669°n 43.733331°e42.016669; 43.733331 la georgia (in georgiano:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con stato; negli; europa; stato americano che ha per capitale Richmond; Lo stato del Regno Unito con Edimburgo; Lo stato in cui si mangiano wurstel e crauti; Mostro biblico con cui Hobbes rappresenta lo stato ; Residua negli zuccherifici; negli armadi può avere lo specchio; Si fissa negli appuntamenti; Si vedono negli acquari; Enorme stato che va dall europa all Asia; Quelli Bassi sono in europa ; Si espande a est dell europa ; Il padre di europa ; Cerca nelle Definizioni