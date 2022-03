Università o istituto accademico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Università o istituto accademico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ATENEO

Significato/Curiosita : Universita o istituto accademico

Lista delle università in italia annovera le università italiane presenti sul territorio della repubblica italiana. le prime università nella penisola...

ateneo di naucrati – scrittore e sofista greco antico del ii secolo d.c. ateneo – poeta greco antico citato da diogene laerzio ateneo meccanico – filosofo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con università; istituto; accademico; Il corpo che insegna all università ; Famosa università di Cambridge. nel Massachusetts; Avvia all università ; Elegge il rettore della università ; istituto d interesse pubblico; Ti seguono nell istituto ; istituto col paniere; istituto delle Tecnologie Didattiche; Piero , illustre accademico ed economista; L accademico non finisce a dicembre; Carlo critico letterario e accademico del 900; Quello accademico è un organo collegiale dell università; Cerca nelle Definizioni