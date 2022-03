Unità di misura dei suoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura dei suoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DECIBEL

Significato/Curiosita : Unita di misura dei suoni

Candela, simbolo cd, è l'unità di misura dell'intensità luminosa, definita come l'intensità luminosa in una data direzione di una sorgente che emette...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi decibel (disambigua). il decibel (simbolo ) è la decima parte del bel (simbolo b): 10 = 1 b... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi decibel (disambigua). il decibel (simbolo ) è la decima parte del bel (simbolo b): 10 = 1 b...