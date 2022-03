Una serie di dieci istruzioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una serie di dieci istruzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DECALOGO

Significato/Curiosita : Una serie di dieci istruzioni

Considerata la serie televisiva italiana più famosa nel mondo, le dieci miniserie hanno ottenuto grandi consensi di pubblico (una media di 10 milioni di spettatori...

Breve film sull'uccidere (1988) ridotto in decalogo 5 e non desiderare la donna d'altri (1988) ridotto in decalogo 6 (nonostante il titolo italiano faccia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con serie; dieci; istruzioni; Undici toscano di serie A; È glaciale in una serie di film d animazione; Vi è ambientata una serie di CSI; La famiglia della serie TV con Amendola e la Ricci; Prefisso che moltiplica per dieci mila; Giunte fra le prime dieci ; Penultima su dieci ; Equivalgono a dieci mila metri quadrati ciascuno; La sequenza di istruzioni per un PC; È indicato nelle istruzioni ; Il Georges autore de La vita: istruzioni per l uso; Maniere o istruzioni ;