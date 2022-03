Una gabbia per animali... timidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una gabbia per animali... timidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 10 lettere : CONIGLIERA

Significato/Curiosita : Una gabbia per animali... timidi

D'assalto da un gruppo di animali guidato da nevosetto, un coniglietto bianco isterico e autoritario che odia gli umani: gli animali riescono a impossessarsi...

La conigliera è una struttura destinata al ricovero e/o all'allevamento dei conigli. l'allevamento in conigliera cominciò nel xvi secolo e le prime conigliere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

