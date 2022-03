Uccello canterino che si può allevare in gabbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccello canterino che si può allevare in gabbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CANARINO

Significato/Curiosita : Uccello canterino che si puo allevare in gabbia

Disambiguazione – "canarino" rimanda qui. se stai cercando le varietà addomesticate, vedi canarino domestico. disambiguazione – "canarino" rimanda qui. se... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con uccello; canterino; allevare; gabbia; uccello piumato dalla coda a ventaglio; uccello degli Anseriformi; uccello simile al corvo; Un frutto e un uccello della Nuova Zelanda; Insetto canterino detto anche campestre; Insetto canterino ; Piccolo uccellino canterino ; Una gabbia per animali... timidi; Sostegni... in gabbia ; Il più grosso dei gabbia ni; In gabbia ; Cerca nelle Definizioni