In Turkmenistan c è quello del Karakum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Turkmenistan c è quello del Karakum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DESERTO

Significato/Curiosita : In turkmenistan c e quello del karakum

40°00'n 60°30'e / 40°n 60.5°e40; 60.5 il deserto del karakum o kara-kum (letteralmente «sabbie nere»: in turkmeno garagum o gara gum; in russo: ...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi deserto (disambigua). in geografia, il deserto è definito come un'area della superficie terrestre,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

