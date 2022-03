Tra le sue fonti rinnovabili ci sono sole e vento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra le sue fonti rinnovabili ci sono sole e vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ENERGIA

Significato/Curiosita : Tra le sue fonti rinnovabili ci sono sole e vento

Solare, il vento, il ciclo dell'acqua, le maree, le onde e il calore geotermico, o chimici, come avviene per la biomassa. le energie rinnovabili trovano...

Lavoro sia o possa essere effettivamente svolto. il termine energia deriva dal tardo latino energia, a sua volta tratto dal greco ea (enérgeia), derivato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

