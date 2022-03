Tornare in vita... come Gesù il terzo giorno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tornare in vita... come Gesù il terzo giorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RISORGERE

Significato/Curiosita : Tornare in vita... come gesu il terzo giorno

Riconosce come il cristo (messia), figura ancora attesa dalla tradizione ebraica, e come dio fatto uomo. durante gli ultimi anni della sua vita, gesù svolse...

Cade può risorgere (en) solo chi cade può risorgere

