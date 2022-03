Tipo di tessuto ornamentale per tende e paramenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di tessuto ornamentale per tende e paramenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BROCCATO

Significato/Curiosita : Tipo di tessuto ornamentale per tende e paramenti

Cm2. il disegno non viene riportato sul tessuto. si ricama direttamente sul tessuto contando i fili di ordito e di trama che devono essere ricoperti o lasciati...

che risultano in rilievo. ^ broccato - dizionario dell'abbigliamento ^ broccato nell'enciclopedia treccani ^ broccato - sapere.it luther hooper hand-loom... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

