Super Sport - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Super Sport. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SS

Significato/Curiosita : Super sport

Turbocompressori, grazie ai quali eroga 1001 cv (1200 cv nelle versioni super sport e grand sport vitesse) di potenza massima dichiarata a 6.000 giri/minuto, con...

Disambiguazione – "ss" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ss (disambigua). le schutzstaffel o ss (pronuncia /'tstafl/ ascolta[...

