Studioso di letteratura e lingue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studioso di letteratura e lingue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : UMANISTA

è la più antica forma scritta di lingua armena, in cui fu redatta tutta la letteratura armena dal v all'xi secolo, e la sua maggior parte dal xii alla...

Stesso umanista e autore dei commentarii, l'umanesimo pontificio trovò un mecenate meno prodigo di niccolò ma, nel contempo, il primo papa-umanista. intorno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

