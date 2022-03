Studioso della religione a livello accademico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studioso della religione a livello accademico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TEOLOGO

Significato/Curiosita : Studioso della religione a livello accademico

La religione tradizionale del culto di dèi del luogo e antenati, il taoismo si è sviluppato come movimento ecclesiastico distinto dalla religione comune...

Il teologo è lo studioso di teologia. opera normalmente nelle facoltà teologiche delle università e nei centri di studio delle varie chiese (seminari... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

