Lo stato asiatico in cui operarono i khmer rossi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stato asiatico in cui operarono i khmer rossi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAMBOGIA

Significato/Curiosita : Lo stato asiatico in cui operarono i khmer rossi

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cambogia (disambigua). disambiguazione – "regno di cambogia" rimanda qui. se stai cercando lo stato esistito... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

