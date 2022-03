Stato africano che ha come capitale Lusaka - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato africano che ha come capitale Lusaka. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ZAMBIA

Significato/Curiosita : Stato africano che ha come capitale lusaka

Cercando l'omonima provincia dello zambia, vedi provincia di lusaka. lusaka è la capitale dello zambia. maggior città del paese per numero d'abitanti,...

/ 14°s 28°e-14; 28 lo zambia, ufficialmente repubblica dello zambia o repubblica della zambia (in inglese republic of zambia), è uno stato (752614 km²... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

