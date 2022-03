Le stanze d attesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le stanze d attesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ANTICAMERE

Significato/Curiosita : Le stanze d attesa

Lutto e della divisione. la famiglia vorrebbe ospitarla, ma la ragazza è attesa da un amico, stefano, con il quale deve ripartire in autostop per una vacanza...

Nella seconda metà dello stesso secolo. anch'essa, come le precedenti anticamere descritte, collegata al salone principale della palazzina, la sala degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con stanze; attesa; Reazione di un organismo a determinate sostanze ; Elimina le distanze ; Se la prende chi non conserva le distanze ; Non mischiato ad altre sostanze ; Cresce nell attesa ; In attesa di altre direttive; Abito che si indossa in caso... di attesa ; La lista d attesa all aeroporto; Cerca nelle Definizioni