La standing che si fa per omaggiare ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La standing che si fa per omaggiare ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OVATION

Significato/Curiosita : La standing che si fa per omaggiare ing

ovation guitars, o più semplicemente ovation, è un'azienda statunitense che produce principalmente chitarre acustiche. nata nel 1966, fa parte del gruppo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con standing; omaggiare; Il misunderstanding all'italiana; Applausi a __ dopo questi c'è la standing ovation; Cerca nelle Definizioni