Spargere il grano o l avena sul terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spargere il grano o l avena sul terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SEMINARE

Significato/Curiosita : Spargere il grano o l avena sul terreno

Cereale da macinarsi"). è anche possibile che "grano" derivi dalla radice ghar- ("spargere") e che quindi il sanscrito g'arati significhi "la cosa che si...

Disambiguazione – se stai cercando il metodo di insegnamento, vedi seminario (istruzione). il seminario è l'istituzione della chiesa cattolica dedicata alla formazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

