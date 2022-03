Sono rotonde e si mettono nel salvadanaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono rotonde e si mettono nel salvadanaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MONETE

Significato/Curiosita : Sono rotonde e si mettono nel salvadanaio

Altre definizioni con sono; rotonde; mettono; salvadanaio; sono grandi quelli raffigurati da Paul Cézanne; Lo sono tungsteno e alluminio; Lo sono i colori rosso, blu e giallo; In molte specie quelli femminili sono uguali; Banchetti ma anche tavole rotonde ; Grassottello, pasciuto, rotonde tto; Bene in carne, rotonde tto; Forme di pane rotonde o appena oblunghe; Commettono meschinità; Permettono ai piedi di prendere aria; mettono fine ai week-end; mettono fine al relax; Cerca nelle Definizioni