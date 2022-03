Sono grandi quelli raffigurati da Paul Cézanne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono grandi quelli raffigurati da Paul Cézanne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BAGNANTI

Significato/Curiosita : Sono grandi quelli raffigurati da paul cezanne

Disambiguazione – "cézanne" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo documentario dedicato al pittore, vedi cézanne (film). paul cézanne ([pl se'zan]; aix-en-provence...

Le grandi bagnanti è un dipinto a olio su tela (208x251 cm) realizzato nel 1895 dal pittore paul cézanne e conservato nel museum of art di philadelphia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

