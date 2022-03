Sfilata solenne in occasione di ricorrenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfilata solenne in occasione di ricorrenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PARATA

Significato/Curiosita : Sfilata solenne in occasione di ricorrenze

Dei quindici anni di età di una ragazza, ricorrenza che assume in america latina una connotazione ben più solenne dei precedenti compleanni. essa sottolinea...

La parata del pride (letteralmente parata dell'orgoglio), precedentemente nota come gay pride o marcia dell'orgoglio omosessuale e ad oggi chiamata preferibilmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

