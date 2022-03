Senza una forma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Senza una forma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Senza una forma

La forma di governo è il modello organizzativo che uno stato assume per esercitare il potere sovrano. più in generale può intendersi come la modalità...

Solido amorfo è un solido in cui non c'è ordine a lungo raggio nelle posizioni degli atomi o delle molecole che lo costituiscono. lo stato amorfo, in qualche...