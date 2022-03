Scuotere... prima dell uso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scuotere... prima dell uso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AGITARE

Significato/Curiosita : Scuotere... prima dell uso

Era l'unico ritenuto in grado di scuotere il pianeta dall'alto dei cieli. space sword blaster: attacco che prevede l'uso della space sword per colpire il...

(en) genitori & figli - agitare bene prima dell'uso, su internet movie database, imdb.com. (en, es) genitori & figli - agitare bene prima dell'uso, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con scuotere; prima; dell; Il barman vi prepara i cocktail... da non scuotere ; Riscuotere quattrini; scuotere , agitare fortemente; scuotere i tappeti o le tovaglie; prima ti che strillano: scimmie __; Si augura prima dei pasti: buon __; Una materia prima per scatoloni; Per non sentire dolore, va fatta prima di operare; Riavvolge la lenza dell a canna da pesca; Cucinata in padell a con olio bollente; Studioso dell a religione a livello accademico; La regione dell a pasta alla norma;