Scriveva riviste con Giovannini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scriveva riviste con Giovannini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GARINEI

Significato/Curiosita : Scriveva riviste con giovannini

Nella rivista cantachiaro di franco monicelli, italo de tuddo, garinei e giovannini, e nel 1945 in soffia so'... . il suo debutto cinematografico avvenne...

Enzo garinei, all'anagrafe vincenzo garinei (roma, 4 maggio 1926), è un attore e doppiatore italiano. fratello del noto commediografo e regista teatrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con scriveva; riviste; giovannini; La usava chi scriveva col pennino; I romani lo scriveva no XXVIII; Il taccuino sul quale la dama scriveva il nome dei cavalieri che aspiravano a ballare con lei; I romani lo scriveva no CIII; Occupa molte pagine delle riviste ; È usata per certe riviste ; Costituiscono libri e riviste ; La sezione delle riviste della biblioteca; Il celebre commediografo in coppia con giovannini ; Cerca nelle Definizioni