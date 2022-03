Scienza che confronta diversi esseri: anatomia __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scienza che confronta diversi esseri: anatomia __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COMPARATA

Significato/Curiosita : Scienza che confronta diversi esseri: anatomia __

L'anatomia umana è principalmente lo studio scientifico della morfologia del corpo umano adulto. è suddivisa in anatomia macroscopica e anatomia microscopica...

Prevalente negli insegnamenti di letteratura comparata in italia. anche se nell'europa orientale una letteratura comparata vera e propria non fu mai praticata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

