Riavvolge la lenza della canna da pesca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riavvolge la lenza della canna da pesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MULINELLO

Significato/Curiosita : Riavvolge la lenza della canna da pesca

Distrutti restano. zombi pescatore (fisherman zombie): getta la lenza e acchiappa una pianta che la trascina verso destra di una casella per volta. squaltronic...

si instaura così un regime viscoso tra le palette del mulinello e la struttura del mulinello stesso, con conseguente creazione di ingenti forze viscose... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con riavvolge; lenza; della; canna; pesca; Il tasto per riavvolge re la videocassetta; Indolenza a reagire alle difficoltà; Organo di consulenza del governo; Lo è un tedesco nativo di Colonia o Coblenza ; Forte turbolenza durante un volo; Cucinata in padella con olio bollente; Studioso della religione a livello accademico; La regione della pasta alla norma; Storica auto della Citroën; Una prolunga della canna della pistola; Cocktail preparato con vodka, lime e zucchero di canna ; Chi la frequenta tracanna ; Collocare la baionetta sulla canna del fucile; La si pesca nei fiumi; Un cabinato da pesca ; Una pesca a polpa gialla; Grosso motoscafo attrezzato per la pesca sportiva d altura alla traina; Cerca nelle Definizioni