Un remo per canoe e kayak - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un remo per canoe e kayak. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PAGAIA

Significato/Curiosita : Un remo per canoe e kayak

Dedicata agli sport acquatici in cui si adoperano canoe o kayak. si distinguono due stili di voga: il kayak prevede la posizione seduta ed una pagaia a doppia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pagaia (disambigua). la pagaia (detta anche pagaja) è lo strumento che permette di manovrare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con remo; canoe; kayak; Chi lo disse Voi sonerete le vostre trombe, e noi soneremo le nostre campane; Comprende Estremo e Medio Oriente; L estremo Capo del Sudamerica; Cremo na sulle auto; Fondo di canoe ; In fondo alle canoe ; Fibra plastica usata per caschi e canoe ; Una desueta italianizzazione di kayak ; Ricorda il kayak ; Il remo del kayak ; In fondo al kayak ; Cerca nelle Definizioni