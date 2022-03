Rallentare, moderare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rallentare, moderare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FRENARE

Significato/Curiosita : Rallentare, moderare

Reazione nucleare all'interno di un reattore nucleare è quella di rallentare (moderare) il flusso di neutroni che vengono rilasciati durante la fissione...

2005-2009. questa crescita smisurata ha portato la cina nel 2015 a dover frenare le esportazioni di droni e supercomputers. la cina ha rafforzato il controllo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

