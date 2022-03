I ragazzi nati nel 2001 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I ragazzi nati nel 2001. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : VENTUNENNI

Significato/Curiosita : I ragazzi nati nel 2001

Con i termini generazione y o millennial si indica la generazione dei nati tra il 1981 e la metà degli anni '90. la generazione y ha seguito la generazione...

e aveva per figli francesco e piero, d'anni 30, sposato ad albiera, ventunenne, e con loro convivente era «lionardo figliuolo di detto ser piero non... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

