Raduno dei cardinali per l elezione del nuovo papa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Raduno dei cardinali per l elezione del nuovo papa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONCLAVE

Significato/Curiosita : Raduno dei cardinali per l elezione del nuovo papa

Sessione ordinaria dei cardinali e dei vescovi ai fini del riconoscimento delle virtù eroiche di giovanni paolo i. l'8 novembre papa francesco rese pubblico...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi conclave (disambigua). conclave è un termine che deriva dal latino cum clave, cioè "(chiuso)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

