C è quello di forza maggiore - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : CASO

C e quello di forza maggiore

forza maggiore (disambigua). forza maggiore, in diritto, indica qualsiasi energia esterna contro la quale il soggetto non è in grado di resistere e che...

caso – in filosofia, concetto che rinvia alla mancanza di concatenazione causale caso – categoria grammaticale caso – comune spagnolo delle asturie caso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

