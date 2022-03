Quelli della merla sono gli ultimi di gennaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli della merla sono gli ultimi di gennaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIORNI

Significato/Curiosita : Quelli della merla sono gli ultimi di gennaio

I cosiddetti giorni della merla sono, secondo la tradizione, gli ultimi tre giorni di gennaio (29, 30 e 31). sempre secondo la tradizione sarebbero i...

Disambiguazione – "giorni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi giorni (disambigua). il giorno o la giornata, costituita dal dì e dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con quelli; della; merla; sono; ultimi; gennaio; quelli del sistema solare sono otto; Sono grandi quelli raffigurati da Paul Cézanne; In molte specie quelli femminili sono uguali; Ci sono quelli genealogici... o di Natale; Città tedesca capitale della Sassonia; Il figlio della gallina; Una inserviente della scuola; Fu detto il principe della risata; Spesso è merla ta; Li guidava Tamerla no; Può essere merla ta; Deve assumerla la modella; Lo sono le merci vendute all estero; Quelli del sistema solare sono otto; sono del giovane Werther nel romanzo di Goethe; Lo sono i cardinali e i vescovi; Compose il suo Requiem negli ultimi giorni di vita; Le ultimi ssime dalla BBC; Con gli ultimi si rifinisce; Entrano per ultimi nelle scarpe; Lo si festeggia il 1° gennaio ; Giugno ne ha una e gennaio due; Passano dal 29 al 31 gennaio ; Il dio bifronte che diede no-me a gennaio ; Cerca nelle Definizioni