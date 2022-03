Quasi tutti la ordinano al dente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quasi tutti la ordinano al dente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PASTA

Significato/Curiosita : Quasi tutti la ordinano al dente

All'ajah nera, che tutti assieme portano novità e nuovi talenti; infine sheriam e le altre cinque leader, a causa dei maneggi di siuan, ordinano ad egwene, attraverso...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pasta (disambigua). la pasta è un prodotto a base di farina di diversa estrazione, tipico delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con quasi; tutti; ordinano; dente; quasi , per un pelo: per un __; È amica di quasi modo ne Il gobbo di Notre Dame; quasi atono; quasi ottavo al traguardo; Sono tutti alati; Tendono tutti al traguardo; Cantano tutti assieme; Il complesso di tutti i credenti in Gesù; Così molti ordinano il prosciutto; Si ordinano nelle farmacie; Vi si ordinano caffè e cappuccini; Molti la ordinano amara; Lo percepisce ogni mese il lavoratore dipendente ; Ho Chi Minh ne fu Presidente e leader politico; La fa muta lo studente impreparato; Risposta deludente ; Cerca nelle Definizioni