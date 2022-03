Può spezzarlo il fiume in piena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può spezzarlo il fiume in piena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARGINE

Significato/Curiosita : Puo spezzarlo il fiume in piena

Disoccupazione. in piena crisi economica globale però tali conquiste sembravano improbabili per un paese arretrato e fondamentalmente in mano ai latifondisti...

Dell'acqua, le spalle alla sorgente, si dice argine destro quello posto a destra, argine sinistro l'altro. gli argini possono essere disposti in froldo, ovvero... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con spezzarlo; fiume; piena; Può spezzarlo un gran dolore; fiume del Trentino-Alto Adige; Il fiume che... mormorò; fiume dell Engadina e del Tirolo; Un fiume della Basilicata; Hanno la pancia piena ; È piena di malviventi; Si dice di esistenza piena di tribolazioni; È piena di spocchia; Cerca nelle Definizioni