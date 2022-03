Il primo popolo che si espanse in Mesopotamia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il primo popolo che si espanse in Mesopotamia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SUMERI

Significato/Curiosita : Il primo popolo che si espanse in mesopotamia

E un'area culturale accadica-semitica venutasi a costituire in mesopotamia tra il iii e il ii millennio a.c. lo stato babilonese, governato dagli amorrei...

Italiana) giovanni pettinato, i sumeri, 2ª ed., bompiani, 2005, isbn 978-88-587-6975-1. storia dei sumeri lingua sumera dio (sumeri) scrittura cuneiforme epica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

