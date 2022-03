Primati che strillano: scimmie __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Primati che strillano: scimmie __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Primati che strillano: scimmie __

Sottofamiglia dei colobini (colobinae), noti anche come «scimmie fillofaghe», un gruppo di scimmie del vecchio mondo diffuso in asia e africa. questa sottofamiglia...

Di primati della famiglia degli atelidi, noti in italiano come scimmie urlatrici, diffuso del continente americano. è l'unico genere della sottofamiglia...