L ha presa da poco chi espone una P sulla macchina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ha presa da poco chi espone una P sulla macchina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PATENTE

Significato/Curiosita : L ha presa da poco chi espone una p sulla macchina

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi la patente (disambigua). la patente è una novella di luigi pirandello, pubblicata nel 1911 sul... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

