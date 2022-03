Si prendono su blocco notes o quaderno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prendono su blocco notes o quaderno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : APPUNTI

Significato/Curiosita : Si prendono su blocco notes o quaderno

Disambiguazione – "appunti" rimanda qui. se stai cercando la componente dei sistemi operativi, vedi appunti (informatica). l'appunto è una breve nota o... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con prendono; blocco; notes; quaderno; Le isole che comprendono Sciro e Scopeto; Si apprendono studiando; Comprendono l equatore; Molti la prendono a occhio; blocco di ghiaccio sopra un crepaccio; Un unico blocco come l obelisco; blocco negli affari; Un ordine al posto di blocco ; Graduato dei Carabinieri segnato sul notes ; Exchange Traded notes ; Block notes usati per le prescrizioni; __ notes : contiene appunti; quaderno da disegno; Il quaderno con l orario delle lezioni; Alternativa alle righe del quaderno per scuola; Le prime del libro e del quaderno ; Cerca nelle Definizioni