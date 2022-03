Un pittore non figurativo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pittore non figurativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ASTRATTISTA

Significato/Curiosita : Un pittore non figurativo

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pittore (disambigua). un pittore è colui che pratica l'arte della pittura, che consiste nel...

Movimenti del secondo novecento. furono due i principali gruppi di pittori astrattisti: il primo, più eterogeneo, guidato dalle teorie espresse da carlo belli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

