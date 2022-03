Permette ai velivoli di atterrare sugli ospedali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette ai velivoli di atterrare sugli ospedali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ELIPORTO

Significato/Curiosita : Permette ai velivoli di atterrare sugli ospedali

Veicolo spaziale ad atterrare sulla luna, venera 7 il primo ad atterrare su un altro pianeta (venere), mars 3 il primo ad atterrare su marte, il primo...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «eliporto» wikimedia commons contiene immagini o altri file su eliporto codice della navigazione, parte seconda:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

