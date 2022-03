Lo percepisce ogni mese il lavoratore dipendente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo percepisce ogni mese il lavoratore dipendente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STIPENDIO

Significato/Curiosita : Lo percepisce ogni mese il lavoratore dipendente

il trattamento di fine rapporto, sigla tfr, detto anche liquidazione, è in italia una porzione di retribuzione al lavoratore subordinato differita alla...

Lo stipendio è la retribuzione di un lavoratore subordinato italiano con inquadramento di impiegato, quadro o dirigente. lo stipendio differisce dal salario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

