È penitente in una scultura lignea di Donatello - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : MADDALENA

Significato/Curiosita : E penitente in una scultura lignea di donatello

Maddalena è una scultura in legno parzialmente dorato (altezza 188 cm), realizzata dallo scultore fiorentino donatello e datata tra il 1453 e il 1455....

Maddalena è una scultura in legno parzialmente dorato (altezza 188 cm), realizzata dallo scultore fiorentino donatello e datata tra il 1453 e il 1455....

