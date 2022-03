Pendono sulle spalle di chi le porta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pendono sulle spalle di chi le porta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRECCE

Significato/Curiosita : Pendono sulle spalle di chi le porta

Colombe che guardano verso l'agnello. dal menisco pendono all'esterno quattro croci, altre dodici pendono dai girali. evidente la simbologia delle crocette...

Minimizzare l'effetto pelle. trecce piatte vengono usate anche per collegare grandi componenti tra loro (messa a terra). la treccia è usata anche per creare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

