La parte bianca della birra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte bianca della birra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCHIUMA

Significato/Curiosita : La parte bianca della birra

Birra moretti doppio malto: birra ale chiara, dal colore dorato con grado alcolico 7% vol.. birra moretti la bianca: birra weiss, ad alta fermentazione...

Significati, vedi schiuma (disambigua). una schiuma è una dispersione di un gas in un mezzo liquido, solido o gel. si parla in particolare di schiuma liquida nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

