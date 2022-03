Il papa Sarto che fu proclamato Santo nel 1954 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il papa Sarto che fu proclamato Santo nel 1954. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PIO DECIMO

Significato/Curiosita : Il papa sarto che fu proclamato santo nel 1954

Agosto 1954) è stato un cardinale, arcivescovo cattolico e abate italiano, arcivescovo di milano dal 1929 al 1954. è stato proclamato beato da papa giovanni...

Disambiguazione – "padre pio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi padre pio (disambigua). pio da pietrelcina, noto anche come padre pio, al secolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con papa; sarto; proclamato; santo; 1954; Raduno dei cardinali per l elezione del nuovo papa ; Vi nacque papa Sarto; Il Savoia che fu antipapa ; Sciarra Colonna vi oltraggiò papa Bonifacio VIII; Vi nacque papa sarto ; Lo confeziona il sarto ; Articolo per sarto ; Le lavoranti delle sarto rie; L'Oscar proclamato Santo dal Papa nel 2018; Stato europeo autoproclamato indipendente nel 2008; Il padre proclamato santo nel 2002; Il santo del quartiere con il Meazza; santo che si festeggia l 11 giugno; santo pavese che fu arcivescovo di Canterbury; Il santo battezzato da sant Ambrogio; Popolare marchio di sigarette nato nel 1954 ; Un romanzo di Simone de Beauvoir del 1954 ; Fu Oscar nel 1954 per Da qui all'eternità; Un film di Monicelli del 1954 ; Cerca nelle Definizioni