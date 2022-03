Ovvie e prevedibili, oppure ridotte di prezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ovvie e prevedibili, oppure ridotte di prezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCONTATE

Per ovviare alle ovvie difficoltà che la mancanza di carbone affliggeva la popolazione e le industrie, si avviarono accorgimenti di ogni tipo. venne intensificata...

Di tutte le forze politiche: se l'appoggio dei partiti nazionalisti era scontato, anche i principali movimenti socialisti europei, a dispetto dei principi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

