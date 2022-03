L orecchio per lo specialista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L orecchio per lo specialista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OTO

Significato/Curiosita : L orecchio per lo specialista

taa, che sta appunto per studio di orecchio, naso e laringe rispettivamente. l'iter formativo per ottenere il titolo di specialista in otorinolaringoiatria...

Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

