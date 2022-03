Non aderire alla decisione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non aderire alla decisione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DISSOCIARSI

Significato/Curiosita : Non aderire alla decisione

Autorità. in ambito meno formale indica generalmente, l'atto di aderire a una decisione o di partecipare a un evento. il diritto di veto era riservato...

Modelli di temperatura. in questo regime, i gas multimolecolari iniziano a dissociarsi nel momento in cui vengono a contatto con l'onda d'urto generata dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con aderire; alla; decisione; Cozza... detto alla veneta; Balla no se non c è il gatto; Si installa nel pc per aumentare la sicurezza; Muovere il sugo perché non s attacchi alla pentola; Ripetere con decisione ; Si compiono per superare un'indecisione ; Come la decisione ... di chi se ne lava le mani; Dietrofront rispetto a una decisione ufficiale; Cerca nelle Definizioni