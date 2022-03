Nemo __ in patria, celebre detto latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: "Nemo __ in patria", celebre detto latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PROFETA

Significato/Curiosita : Nemo __ in patria, celebre detto latino

Il mistero della pietra azzurra, vedi elusys ra arwol. il capitano nemo (dal latino "nessuno", un'allusione alla risposta data da ulisse a polifemo nell'odissea)...

Vedi profeta (disambigua). disambiguazione – "profeti" rimanda qui. se stai cercando il gruppo beat italiano, vedi i profeti. il termine profeta deriva... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con nemo; patria; celebre; detto; latino; Lo comandava capitano nemo ; Per lei nemo rino beve l elisir d amore; Un sapere molto mnemo nico e poco approfondito; Animali marini dette anche anemo ni di mare; Il patria rca che diede il nome agli Ebrei; La patria dell Ikea; Il patria rca che coltivò la vite; Il patria rca dell Arca; Un filo la rese celebre ; celebre famiglia di pittori bolognesi del 500; celebre re della Persia; celebre romanzo di Italo Calvino; Il Francisco Caudillo spagnolo detto Generalissimo; Pesce di mare e laguna detto anche cefalo; Simon, il rivoluzionario detto El Libertador; detto dell abito indossato dal sacerdote; Un augurio latino ; Il platino ; Suffisso latino usato per i comparativi; Publio __ Afro, commediografo latino ; Cerca nelle Definizioni